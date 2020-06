O eng. Duarte Caldeira mente

É patética a resposta do eng. Duarte Caldeira. E não deixo passar.

Escreveu: “1. A totalidade das receitas provenientes de TODOS os impostos cobrados na Região, pertencem à RAM”. O que já lhe disse ser falso. FALSO.

Ele próprio logo acrescenta: “ Assim a Autoridade Tributária faz a respectiva entrega directa nos cofres do Governo Regional de todos os impostos com excepção do IVA”. Repito o seu escrito: TODOS OS IMPOSTOS COM EXCEPÇÃO DO IVA. Se há a excepção do IVA então não são TODOS. Foi isso que corrigi no escrito anterior do eng. Caldeira. O seu ponto 1 é errado. E repete para depois desdizer. Portanto, os impostos cobrados na RAM não são todos da Região. A resposta do eng. Caldeira é para tolos, mas esses não lêem o Diário. Ponto final.