Estão em discussão os: O.E. - Orçamento de Estado e O.R. - Orçamento Regional referentes a 2020.

O O.E. está na fase da especialidade, ou seja, aperfeiçoamento da fase da generalidade e as perspectivas de melhorias - aumento das pensões, redução do iva da electricidade, mexida nos escalões do irs, etc. - estão equacionadas nas negociações com os Partidos que deverão viabilizar o O.E./2020.

O O.R. também está em discussão e permite - defenderam e bem a MADEIRA ao viabilizarem o O.E., Todos os Representantes desta Região - que entre outras medidas, se aumente 50,00€ em todas as pensões inferiores a 400,00€, para se esbater os níveis de pobreza existentes nesta Região, que segundo notícia do DIÁRIO no passado Domingo já sofreram uma redução - a Cá-

ritas Diocesana do Funchal apoiou 860 Famílias em 2018 e 550 em 2019 - acentuada, mas que devem continuar a baixar.

O superavit ou excedente orçamental já em 2019 - que como afirmou o Sr. Presidente da República, não é uma bizantinice - é fundamental para implementar estas e outras medidas que con-

tribuam para a melhoria do nível de vida dos PORTUGUESES, sem hipotecar o futuro do PORTUGAL.

Nota: 50,00€ = valor do O.E. + complemento do O.R., seria esta a equação para o aumento das pensões inferiores a 400,00€.

É o meu modesto, mas sincero contributo.

O POVO PORTUGUÊS merece.

José Ilídio Baptista Martins