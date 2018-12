O.E./O.R. 2019

Os Orçamentos de Estado e da Região/2019, aprovados recentemente pautaram-se pelo rigor financeiro - que é o motor a partir do qual tudo se movimenta - apesar de serem discutíveis algumas particularidades que não ofuscam as decisões finais em termos globais.

O País e a Região apresentam performances relacionadas com a recuperação - reconhecida a nível Internacional pelas instâncias que titulam diversos organismos (U.E., B.C.E. e F.M.I.) e pelas Agências de Rating ( Moodys, Fitch, S&Poors e DBRS) que orientam os investidores a nível de aplicações financeiras - que se verifica de forma acentuada desde 2016 no domínio económico/financeiro e devem ser prosseguidas sem qualquer alteração ou desvio sensíveis, para não corrermos o risco sempre indesejável de um retrocesso com consequências imprevisíveis.

As dívidas - Nacional e Regional - estão em patamares acima do recomendável e apesar de beneficiarmos de taxas de juros baixas é necessária muita atenção em relação à evolução das mesmas para não sermos apanhados desprevenidos.

Aos Políticos e à População em geral recomendam-se muita prudência nas decisões políticas e nas reivindicações - toda(o)s apanharam com a Troika e o Paef - sectoriais, porque é melhor usufruir de reposições graduais e sustentadas, do que entrar em loucuras desenfreadas com custos sempre desagradáveis.

Tenhamos TODA(O)S juízo e bom senso.

BOM NATAL e PRÓSPERO ANO de 2019.

Viva PORTUGAL! Viva a MADEIRA!