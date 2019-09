O diabo e o demo

António Costa (AC) adora glosar a célebre frase de Passos Coelho (PC) quando este confrontado na AR com as abundantes promessas governativas de AC, a maioria por cumprir no que concerne a investimento público, chamava a atenção para a situação difícil em que o País ainda se encontrava acabado de sair de uma situação de crise verdadeiramente diabólica em que fora lançado pelo governo do PS chefiado por José Sócrates (JS) e do qual faziam parte vários dos atuais ministros. A alusão de PC ao diabo foi porque ele sim teve de lidar de perto com ele personificado no brutal défice de 11,2%, no descontrolo das contas públicas, no País intervencionado pela Troika e com a sua soberania cerceada, e na brutal austeridade que os portugueses tiveram de enfrentar. Mas quem chamou o diabo e tornou a vida dos portugueses num verdadeiro inferno não foi PC foi JS e o seu governo do PS que, e isto deveria fazer os portugueses pensar, até tinha tido na legislatura anterior uma maioria absoluta. AC como alguém já muito bem o definiu é aquilo que popularmente se denomina por “troca tintas” o que para os seus apaniguados é sinónimo de “grande político”, é perfeitamente capaz de estar a bem com Deus e com o diabo daí que este não lhe meta medo. Já o ministro das finanças Mário Centeno (MC) que também e ao que parece não tem medo do diabo, numa entrevista ao Finantial Times entre diversas considerações sobre a política económica do governo, e talvez porque não receando o diabo receie o demo, disse que afinal a sua política económica não foi muito diferente da do governo de PC, dando a entender que o diabo da austeridade não permitia que se fosse além da reposição parcial das remunerações, e que era necessário controlar o défice ainda que à custa do investimento público não fosse o demo tecê-las. Por isso quando Rui Rio com base nos atuais indicadores económicos oficiais disponíveis promete baixar os impostos AC e MC recorrem ao défice que não é o diabo mas poder ser o demo.

