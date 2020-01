O CDS está no Governo ?

Custa a crer que um partido salvo da extinção pela milagrosa matemática da democracia eleitoral não aproveite o governo regional, de que faz parte (?), para encontrar novo fôlego político. Certamente arrependido de não ter ido para o lugar ocupado por José Manuel Rodrigues, Rui Barreto desapareceu do mapa. Tanto como líder partidário como governante. Nesta última função aceitou lugar para o qual não está preparado nem parece alguma vez ter sonhado ocupar. Então, o líder do CDS não tem uma única acção que sempre tenha pensado realizar se um dia, por qualquer casualidade, fosse secretário regional da Economia ? E o secretário regional do Mar não tem uma única invenção em área onde, até hoje, ninguém se dedicou com exclusividade ? Resumo da história: o sábio político José Manuel Rodrigues passou a perna ao ingénuo líder do seu partido, brilha com toda a iluminação que apanha, destaca-se numa terra em que ninguém faz o que é preciso e, se o CDS ainda mexe, devem a ele e a quem o deixou assumir a mais destacada função política regional. Porque os governantes e deputados do CDS não mexem. É tudo e só José Manuel Rodrigues.

Carlos Ramalho