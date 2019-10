O apogeu do simplex

Quando em devido tempo elogiei a Ministra Maria Leitão pelo incremento dado ao simplex, estava muito longe de imaginar que tal medida iria tão longe. Se bem que ainda haja situações que levam uma Secretária de Estado a dar de conselho para se aproveitar a ida de férias para o Algarve para tratar da renovação do cartão do cidadão, por outro lado ficamos a saber que os benefícios do tal simplex são infinitos. E para ser muito breve, apenas dois exemplos de casos ultra rápidos. O primeiro, o daquela firma fornecedora das famosas golas inflamáveis com sede num parque de campismo que num instante, e sem concursos a complicar, facturou boas maquias e a preços superiores aos do mercado. O segundo caso, este com perspectivas de vir a facturar algumas centenas de milhões de euros com a exploração de lítio, foi criada uma empresa num ápice de apenas três dias utilizando as instalações da Junta de Freguesia lá do sítio como sede. Como isto parece que é apenas a ponta do icebergue, tudo me leva a crer que é por modéstia que não se conhecem mais exemplos destes. Posto isto, quando vejo pessoas queixando-se das burocracias, perdas de tempo, papeladas para isto e para aquilo para criarem o seu negóciozinho ou tratarem de algo com o estado ou autarquia, desculpem lá mas sou obrigado a dizer-lhes que o defeito é deles pois não nasceram para aquilo. O simplex está aí ao vosso dispor.

Jorge Morais