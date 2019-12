Com a chegada do Mr. José Gomes - a quem desejo os maiores êxitos - O MARÍTIMO começou um novo ciclo, que se augura muito positivo, no sentido de tirá-lo da posição bastante incómoda em que se encontra.

Seguem-se 2 jogos - 07/12 Santa Clara e 14/12 Boavista - no Caldeirão dos Barreiros em que é determinante a obtenção de 2 vitórias, que juntando aos 11 pontos actuais, perfazem 17 pontos e permitem um virar de ano numa posição bastante encorajadora, para encarar duma forma positiva e motivadora o desenrolar da prova até ao final da presente época.

O futebol a praticar sob a batuta do Mr. José Gomes e que eu prefiro, afigura-se mais: técnico, bonito, ... , vistoso, mas, também mais exposto aos contra-golpes do antagonista, ou seja, mar-

caremos mais golos, mas a probabilidade de sofrê-los é maior.

O que O MARÍTIMO agradece é o apoio constante, afim de lhe proporcionar a tranquilidade necessária para obter os resultados desejados, portanto é imperioso - eu sugiro e O MARÍTIMO exige - que nas próximas 10 jornadas, se verifique um abrandamento nas críticas, mesmo que legítimas, para que TODOS possam desenvolver as respectivas tarefas, com o máximo rigor e profissionalismo, porque O MARÍTIMO merece um enorme e exemplar respeito, por ser o mais importante de TODOS na escala de valores.

Viva O MARÍTIMO!