Novo Banco é um embuste

O Novo (velho) Banco é um embuste. Uma mentira!

Garantiram-nos que o NB, ex-BES, nasceu limpo financeiramente, mas já custa aos portugueses 2,79 mil milhões de euros!

Agora, são necessários mais de mil milhões de euros. Está à vista dum cego que não vai ser só o Fundo de Resolução a arcar com esta monumental soma... O sr. governador do Banco de Portugal explique porque é que o Fundo Lone Star compra o NB e encontra no Fundo de Resolução um pote de milhões para sanar as imparidades?! Levanta-se outra questão: Foi inscrito no OE-2020, uma verba de 600 milhões de euros para o NB. Faltam mais de 400 milhões.

Onde é que o ministro das Finanças vais buscar este diferencial? Cativa mais?

Faz outro Orçamento rectificativo? Foi-nos dito que o Lone Star era um Fundo de garantia que iria resolver os problemas. Não resolveu nem resolve e encontra no Fundo de Resolução, e não só... a sua árvore das patacas.

Já sinto mexerem-me na carteira selvaticamente, sem autorização!