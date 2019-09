Notas e comentários

“O saber do povo é sempre o resultado das eleições” Miguel de Sousa - DN- -24/9/2019

Se é o saber do povo que determina o resultado das eleições, qual a razão para o PSD colocar Secretários Regionais (pelo menos alguns) à entrada das secções de voto? Qual a razão de o Governo Regional fazer uma festança no túnel da Ribeira de João Gomes com espetada e vinho seco? Quando vi aquelas imagens na TV pensei: amanhã, aqueles trabalhadores da Afavias vão ao WC, depois puxam o autoclismo e lá vai tudo pela sanita abaixo. E vão passar 4 anos com um governo que interessa mais à Afavias que aos trabalhadores.

A empresa de electricidade da Madeira pagou mais cedo aos trabalhadores para fazer-lhes um agrado e ganhar-lhes o voto. Mas a empresa de electricidade da Madeira pertence aos dirigentes que lá estão ou pertence ao povo madeirense? E poderíamos falar da distribuição de electrodomésticos, inaugurações à moda jardinista de obras inacabadas e muito mais que não cabe numa carta do leitor.

Não deve ser por acaso que, segundo a comunicação social, a dívida pública regional aumentou 189 milhões em 2019. Agora, vêm as custas e os custos para nós pagarmos. Em minha opinião, quem vota no PSD é que deveria pagar essas contas a mais. O DN de 27/9/2019 informou que o Governo Regional deve 9 mil euros aos taxistas. Seria interessante saber em que partido votou a maioria dos taxistas.

No DN de 26/9/2019, li uma carta do leitor, assinada por Jorge Abreu e seleccionei algumas frases desse texto: “Os partidos, os sindicatos viraram centros de emprego”.”Vão às direcções dos sindicatos e quem lá está, pessoas sem a mínima capacidade, militantes fanáticos! Fiéis seguidores” nos partidos passa-se exactamente o mesmo!. Sindicatos e partidos olham para cada um de nós como pagador de cotas”.

Para início de conversa, ninguém é obrigado a pagar quotas no partido ou no sindicato. A filiação é voluntária. Mas seria interessante saber quem é este cavalheiro. Se é patrão ou empregado por conta de outrem, se é bom trabalhador, assíduo e competente, se paga quota ao seu partido e ao sindicato, ou a um grémio de empresários e se costuma fazer algo pelo bem comum.

Há pessoas que abrem a boca e só saem sentimentos retrógrados, ideias do tempo da ditadura em que não havia partidos nem sindicatos livres e o povo vivia muito mais pobre que actualmente. É o pensamento fascista com toda a sua filosofia miserável.

Conceição Pereira