‘Not yet covid safe tourism’

Hoje são 85 os infetados com o covid 19 portanto “Covid Safe Tourism” é um título prematuro porque não se aplica a realidade. Assenta melhor como título de um power point cuja estratégia aponta para o objetivo a atingir, com o mesmo empenho do world travel award, de um destino totalmente limpo. Legitimamente, o presidente do GR pretende que os turistas que chegam a região sejam livres desse vírus mas tem que equacionar que o próprio viajante pode exigir do destino que ele visita condições ideais para o acolher. Visto que infelizmente, a estratégia justificada de fechar o aeroporto para proteger nos do contágio falhou por pouco, resta aproveitar este isolamento e testar a população porque em primeiro, esta doença não é uma fatalidade e tem cura e em segundo não é normal trancar quem está doente e quem está bem de saúde. O termo “Inovador” tem como sinónimo a palavra “vanguardista” e nestas propostas apresentadas pelo secretário regional de turismo, nenhuma carrega essa noção. Chego a duvidar que tenham sido proferidas por quem está no terreno porque estão distantes da realidade da animação e acompanhamento turístico e dificilmente praticáveis. Nas condições atuais, aplicar distanciamento social no transporte de um grupo, ou no acompanhamento, nas melhores condições possíveis e sem afetar a rentabilidade, é um exercício praticamente impossível e caricato. A utilização de equipamento de proteção individual, limitando se a utilização de mascara e luvas, é uma possibilidade e a segurança sanitária, proposta que carece de precisão, torna impossível o debate. Louva se o esforço mas as ideias não passam disso. Sejam ambiciosos e definem o objetivo único de excelência “Covid free tourism”. Imaginem o impacto deste cartaz (não apenas em inglês)! Façam testes, tratem dos doentes e deixem no ativo quem está saudável. Sr secretário regional do turismo, cidadão da Madeira, a escolha, você viaja para um destino parcialmente ou totalmente livre do vírus?