No rescaldo das Europeias

A campanha eleitoral para estas eleições foi pobre, fastidiosa e pouco esclarecedora, para quem teve paciência de ver ou ouvir as dezenas de debates entre os inúmeros candidatos.

Dos problemas da Europa pouco se falou, optando-se pela abordagem de questões relacionadas com a política nacional, muitas vezes sem o decoro e a seriedade com que estes temas devem ser tratados.

O resultado das eleições foi o esperado. Vitória esmagadora da abstenção e, consequentemente, derrota, também esmagadora, de todos os partidos concorrentes, que nem um terço do eleitorado conseguiram mobilizar.

Naturalmente, houve quem perdesse menos e quem perdesse mais. Neste último grupo está, entre outros, o CDS que não coseguiu duplicar o número de deputados, como era seu objetivo para estas eleições.

Na hora das declarações televisivas, os representantes deste partido reconheceram a derrota. Assunção, de crista baixa, ladeada por um triste e desiludido Pedro Mota Soares e por um feliz e petulante Nuno Melo, desenhavam um comovente e ternurento quadro onde, por entre beijos e abraços, tentavam consolar as sua mágoas.

A responsabilidade pela derrota foi assumida, por inteiro, por Nuno Melo que lamentou não ter sido eleito o Pedro, pessoa de enorme competência, com particular conhecimento na área social e que, assim, Portugal tinha perdido uma oportunidade de colocar um excelente deputado no Parlamento Europeu.

Julgo, no entanto, que essa possibilidade ainda está em aberto. Para tal, basta que Nuno Melo não se fique pela retórica de circunstância e, assumindo as consequências da sua confissão pela responsabilidade da derrota, renuncie à sua eleição, dando lugar ao candidato que tanto elogiou. Seria uma prova de dignidade, de caráter e, a meu ver, um benefício para o país. No entanto, não creio que isso venha a acontecer. Outros valore$ estarão em causa.