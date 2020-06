No interesse do País ou de Lisboa?

O PAN sugeriu que em vez da construção de um novo aeroporto no Montijo se viabilizasse o aeroporto de Beja operacional desde 2011 mas quase sempre às moscas. Os detratores alegam o tempo de ligação de Beja a Lisboa em face das atuais insuficiências das redes viária e ferroviária. Se é esse o grande óbice invista-se numa solução para reduzir com segurança e conforto o tempo gasto na ligação com benefício acrescido para o Alentejo em vez de um vultuoso investimento na construção de um aeroporto com limitações ambientais, de segurança e até de espaço ao invés de Beja. Aliás o parecer desfavorável da ANEPC é taxativo quanto à “elevada” falta de segurança do projeto Montijo. O deputado socialista Carlos Pereira no debate que teve lugar na AR acusou quem se opõe à solução Montijo de ignorar o interesse do País e apontou contradições a eito aos partidos que se lhe opõem mas omitiu que a lei que permite o veto dos Municípios a este tipo de infraestruturas e que é agora contestada por PS e Governo resultou de uma iniciativa legislativa do PS. O real interesse do País é que o Governo deixe de centralizar em Lisboa e arredores as infraestruturas potenciadoras de desenvolvimento, continuando a descurar o resto do País. O que o Governo em conluio com a C.M. Lisboa pretendem é conseguir rapidamente uma alternativa ao atual aeroporto da Portela que permita em simultâneo continuar a aumentar o fluxo de turistas para a capital, acabar com a operação noturna, diminuir o impacto direto sobre a cidade da poluição provocada pelos aviões, mas de modo a que essa alternativa fique ali bem pertinho e favorecendo ainda mais a capital. A acusação de PS e Governo às Câmaras que se opõem ao projeto Montijo de defenderem o interesse particular das suas populações em detrimento do interesse do País não passa de um mero sofisma, já que não estão mais do que a defender-se de um governo que teima em confundir o interesse do País com o interesse particular de Lisboa.