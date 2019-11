No dia 1 comemora-se a Santidade “Ao Pé da Porta”

No dia 1 de Novembro é feriado mas, se perguntassem a muitos o que se comemora nesse dia, penso que a maioria não saberia responder. De facto, este dia é dos mais importantes, pois lembra que a felicidade só se conquista através da santidade que está ao alcance de todos e de cada um. Nesse dia, recordamos as “miríades de miríades” de pessoas que estão no céu, homens e mulheres comuns iguais a tantos outros que procurararm no seu quotidiano conformar a sua vontade com a de Deus.

Esta Festa existe, não por essas pessoas que, já de nada necessitam mas, por nós próprios, para nos lembrar que estamos aqui com uma missão e que dela depende a bondade do mundo. Ouvem-se muitas vozes a firmarem que “o mundo está perdido”, a essas pessoas podemos responder com uma frase de S. Josemaria “escrita num livro intitulado “ Caminho”, “Crises mundiais são crises” de Santos. Se cada um de nós procurasse a sério ser melhor o mundo não estaria como está. Recentemente o Papa Francisco, na exortação Apostólica “Gaudete et exsultate”, escreve no ponto 7. “Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade «ao pé da porta», daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou – por outras palavras – da «classe média da santidade”. A propósito desta afirmação lembro-me de uma senhora de 91 anos, chamemos Maria, que acompanhava a sua irmã recentemente falecida de 98 anos. Quando ainda esta última estava viva e acamada, a Maria queixava-se que estava cansada, já não podia mais, mas, colocar a irmã num lar nem pensar porque, segundo ela, seria matá-la. Nos últimos dias na Terra a doente ou dormia ou gritava. A Maria contou-me que preferia ouvir gritar pois assim tinha a certeza de conseguir dar de comer. Os gritos da paciente eram horríveis, várias vezes os ouvi. E, sinceramente pedia a Nosso Senhor, que adormecesse mas, a Maria com verdadeiro amor preferia passar um mau bocado para que a sua irmã comesse. Isto é, mesmo sem ela saber, actos correntes que demonstram santidade, de uma pessoa que está perto do Amor.