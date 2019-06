Ninguém se “bava”

Todos fogem dele, como o diabo da cruz. Ninguém agora se bava, para se gabar que é amigo do Espírito Santo, sensaborão. Não caiu em desgraça, mas parece ter peçonha, quando até há bem pouco tempo, tinha poder e fortuna para distribuir, aplicar e vender. O senhor DDT, nome de explosivo em vários sectores da economia, na banca e nos governos, aparece pela voz dos suspeitos referidos nos inquéritos em curso, conduzidos por Comissões e pela Justiça, que apuram a verdade em processos-crime, com nome de “monárquico ou de divino”, como personagem com quem ninguém privou, se sentou nem comeu à mesma mesa. Nenhum gestor, administrador de grandes empresas, retirou benefícios do BES, do GES, nem sequer de “Rés-Vés”. O homem passou a ser ignorado, e das luvas recebidas, e fraudes fiscais praticadas, ninguém do seu círculo se lembra, de ter sido ele o barão animador, ou de ter estado por trás como rei. Com pardais assim, de fraca memória, o melhor é recambiá-los já para o ninho, antes que choquem mais a sociedade que os tem sustentado. Já!