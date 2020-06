Negro não é coisa

O impiedoso assassinato dum

negro, por um polícia, nos Estados Unidos da América, felizmente filmado, é mais um bárbaro acto de racismo elevado ao patamar da morte! Lá, ser branco ainda é um

privilegio sobre o negro. Este crime brutal é mais uma marca vergonhosa e perpétua na história dos EUA. O Ocidente

continua a ser cúmplice com a

descendência dos mercadores de escravos da África negra. Aquele polícia criminoso merece prolongada prisão, para

que conste e sirva de exemplo! E os seus comparsas têm de ser sentenciados por, no mínimo,

serem coniventes. Há 50 anos que os negros são brutalmente vítimas da polícia!

Em consequência, a América do Norte está a ferro e fogo. Em resposta o errático presidente D. Trump tenta apagar o fogo com petróleo e com uma inaudita repressâo apoiada por forças militarizadas.

A extrema-direita desgovernante nos EUA não augura nada de bom e pode originar reproduções. O Brasil está ali «ao» lado...

Vítor Colaço Santos