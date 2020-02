Natalidade e despovoamento

Actualmente, muito se fala na baixa de natalidade, uma vez que nascem poucas crianças e, por conseguinte, temos o envelhecimento da população. A Costa Norte da Madeira está a ficar despovoada. Por um lado, nascem poucas crianças, e os jovens e até famílias inteiras deixam de viver nesses lugares por falta de empregos e/ou ocupações rentáveis que dêem segurança aos jovens para aí se estabelecerem, constituirem família e viverem em condições de dignidade aceitável. E aí ficam muitas das pessoas idosas, por vezes sem familiares que os apoiem.

O Governo Regional dá algum apoio monetário quando nasce um bebé e existem apoios para as creches, livros e materiais escolares. Tudo muito importante. É suficiente? Claro que não, uma vez que a Madeira tem uma baixa natalidade que aumenta de ano para ano.

Imagine-se uma mulher empregada, com contrato a prazo. Ela sabe que, se engravidar, a empresa não lhe renova o contrato. É claro que essa mulher vai adiando a maternidade para quando tiver um vínculo laboral mais estável. Vai ser mãe muito mais tarde e, geralmente, já não tem condições de engravidar pela segunda vez.

Por outro lado, os salários são tão baixos que as jovens famílias vivem com muitas restrições: não podem comprar casa própria, as rendas são muito altas nos meios urbanos onde há possibilidades de emprego, gastam muito dinheiro em transportes e cada vez é mais difícil sustentar uma família com um ou mesmo dois salários.

Soubemos, há anos, que um banco (creio que era o BCP,) nem queria empregar mulheres, e as poucas que lá entravam eram obrigadas a assinar o seu pedido de demissão sem data marcada. Caso uma engravidasse, era posta fora, justificando que fora a funcionária a pedir a demissão.

O mundo empresarial exige cada vez mais dos e das trabalhadoras que prestam serviço nas suas empresas. Até lhes chamam colaboradores, como se fossem lá uma vez ou outra fazer qualquer coisinha. No entanto, são os trabalhadores que criam riqueza para os patrões acumularem e crescerem a olhos vistos. Não é por acaso que Portugal é dos primeiros países de onde saem muitos milhões para os paraísos fiscais. Tudo em nome do capitalismo, que traz crescimento para alguns, mas não desenvolvimento. Cria muitos ricos e uma multidão de pobres.

A Costa Norte da Madeira precisa urgentemente de uma secretaria de agricultura que coloque técnicos no terreno a apoiar os que ainda lá vivem, distribuir, por exemplo, árvores de fruta, que exigem menos esforço para fazê-las crescer e produzir, apoiar a produção de legumes e leguminosas e proceder ao seu escoamento. Os apoios existentes são pontuais e chegam a muito poucos agricultores. Talvez até fosse possível levar famílias de outros lugares que quisessem trabalhar na agricultura, com apoios das Câmaras e da Secretaria da Agricultura.

Para isso, teria de haver uma grande mudança nas pessoas e nas políticas a aplicar.

Estas são algumas ideias, muito minhas, que talvez ajudassem na fixação de famílias na Costa Norte da Madeira e um incentivo ao aumento da natalidade.

PS - Imaginem se o Poder Político promovesse um abaixo assinado ou petição contra alguma medida da Igreja Católica. Logo ouvíamos tocar a rebate e o que diria bispo, padres, beatos e beatas? Parece que ainda vivemos na Idade Média, em que o Papa de Roma tinha de dar a sua autorização na governação das nações. Até para a independência de Portugal foi preciso o Papa autorizar.

Conceição Pereira