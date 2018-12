Natal ... surpresa

Meu Querido e Precioso Menino Jesus, eu não pretendo tomar o Teu lugar.

Eu só trago brinquedos e coisas e Tu trazes Amor e Graça.

As pessoas dão-me listas de desejos e esperam que elas se realizem; mas Tu ouves as orações do coração e garantes a Tua vontade de ajudar.

As crianças tentam ser boas e não chorar quando eu vou à cidade; mas Tu Ama-las de verdade e esse Amor abundará.

Deixo apenas um saco de brinquedos e alegria passageira por uma temporada; mas Tu deixas um coração de Amor, para sempre.

Eu tenho muitos crentes a que se pode chamar de fama; mas eu nunca curei o cego ou tentei ajudar o coxo.

Tenho bochechas rosadas e uma voz cheia de riso; mas nenhuma mão com cicatrizes ou uma promessa do Além.

Tu podes encontrar vários como eu na cidade ou num shopping; mas há apenas Um único Omnipotente para responder à chamada de um pecador.

E assim, meu Querido e Precioso Menino Jesus, ajoelho-me aqui para orar; para Te adorar a Ti neste Teu Santo Aniversário.

Um Santo Natal e um 2019 cheio de Humildade e Força.