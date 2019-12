Natal, magia, realidade e futuro

E porquê se comemora esta quadra, qual o seu significado e o seu grande objectivo? No tempo em que as crianças sonhavam com o Natal do menino Jesus que trazia os presentes, as crianças desejosas de desembrulhar uma carrinho de folha ou uma boneca de pano, aos mais velhos o tradicional pijama, o par de meias ou o lenço de algibeira, cheirava a tradição, broas, bolos, licores, carne d’vinho e alhos, canja, a bola de queijo, o d’escabeche, os junquilhos e as searinhas, os pós da lapinha, o viochene, as socas de cana, o alegra campo, à cera do chão e dos móveis cuidados ao longo dos tempos pelos parentes antepassados, enfim tudo aquilo que envolvia o Natal de outrora. A saudade não impede de continuar a sonhar pelo Natal de outros tempos, que causava ansiedade de véspera e saudade na primeira oitava, foi subsistido pelo Pai Natal, o senhor das barbas brancas que não teve culpa de que, quem o criou, talvez nunca imaginaria que a sua imagem de. bondade, simplicidade e ingenuidade, conduziria ao consumismo desenfreado, ao egoísmo, à ostentação, a correria, as compras atribuladas que quase tira o tempo e as forças para aquele abraço apertado e genuíno de votos de Boas Festas. Quando no dia em que as renas que transportam o Pai Natal, forem substituídas pelos Drones, que os presentes sejam enviados a casa por uma qualquer plataforma ou página da Internet, que qualquer empresa de Fast Food, entregue a ceia de Natal a cada quem nas suas casas, aí sobrará tempo para a saudade dos (Natais) de então, mas será que irá continuar a faltar disponibilidade para aquele fraterno abraço incondicional e gratificante que transporta qualquer ser humano para o colmar da felicidade. Mas para manter vivo o simbolismo e o significado destas festividades, deverá haver sempre um tempinho, para correr e dar àquele abraço ao familiar mais próximo, ao amigo mais chegado, até porque não, àquele com quem todos os dias nos cruzamos e que nem sempre o observamos, porque para nós o Natal deverá ser sempre mágico e com uma mensagem de AMOR.