Nas mãos de Bolsonaro a Amazónia vai morrendo...

Não têm sido necessárias leis para que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro tenha permitido a destruição da floresta da Amazónia. Esta, já arde há muitos dias... jair, bloqueou relevantes verbas para a protecção e

conservação do maior pulmão do mundo - a Amazónia. Sabe-se que os milhares de incêndios são alegada e comprovadamente do interesse do agronegócio, dos madeireiros, dos extractivistas de minérios vários. O governo racista tem atacado, sem precedentes, os Povos indígenas da selva, com o fim de os destruir e saquear-lhes as terras. Um inaudito ataque genocida está em marcha... Porém, são os nativos os melhores

guardiões da floresta. As queimadas tiveram um acréscimo de 82% este ano! O relaxamento da fiscalização e da prevenção é um bom rastilho. Bolsonaro continua a levantar suspeitas sobre as organizações ambientais(!), contudo, destas, já são 50 as que o acusam de cumplicidade deste criminoso descalabro ambiental! Este cenário dantesco põe em sério risco a saúde no Planeta e, não há outro.

A floresta da Amazónia promove 70% do PIB dos países da América do Sul. Cifra-se em 20% o oxigénio que de lá vem... Mas, a prolongada queima pode transformá-la, a prazo, numa - savana! Asseguram cientistas.

É urgente haver bom-senso e amor à vida e continuarmos a apoiar todas as organizações que defendem este valiosíssimo património para a Humanidade - a floresta tropical da Amazónia!