Não se distraiam por favor!

A RTP 2 de uma forma inqualificável, no programa infantil denominado Zig-Zag , promove temas como liberalização do aborto, igualdade de género. Estes programas são autenticas lavagens ao cérebro em crianças que ainda não estão em plena fase de discernimento e vão, sem se darem conta, absorvendo estas ideologias contrárias à natureza humana.

O mais lamentável ( quer dizer é tudo tão baixo, tão nojento, peço desculpa pelo vocabulário mas não encontro outro para atitudes destas, que tudo é horripilante) é estarmos em face de um canal público contrariando o artº 51 da Lei que regula a televisão pública, nomeadamente o ponto 1 que passo a citar “A concessionária do serviço público de televisão deve apresentar uma programação que promova a formação cultural e cívica dos telespectadores, garantindo o acesso de todos à informação, à educação e ao entretenimento de qualidade”. Não me parece que programas incentivadores do aborto e que defendem a ideologia do género sejam promotores de ujma formação cívica. Aliás de cívico não têm nada pois a própria linguagem é um incitamento à revolta.

Além disso, a c) do mesmo artigo afirma que toda a informação deve ser “isenta, rigorosa” o que não é de forma alguma o caso. Este canal está-se aproveitar de um momento de grande aflição para milhares de famílias e que, portanto, estão muito preocupadas com a sua situação económica por um lado, e por outro, cansadas de ter tantas horas os filhos em casa , que acabam por, sem se darem conta , de descorar aspectos essências na educação Este canal público está a gastar o nosso dinheiro, o dinheiro de todos os contribuintes, na difusão de uma ideologia de esquerda que nega aspectos fundamentais da antropologia humana, contrariando mais uma vez a lei que regula a televisão pública pois no artigo 50 no ponto 2 afirma que deve haver isenção e independência de informação. Não me parece que seja o que está a acontecer!

Os assuntos educativos neste momento podem, à primeira vista parcer menos importantes mas, são fundamentais. Já agora, aproveito para pedir ao Senhor Presidente da República, por inerência do cargo que exerce e como especialista de direito constitcional, que faça a televisão pública cumprir as suas obrigações.

Pais, os problemas económicos são muito graves mas , se Deus quiser, dias melhores hão-de vir, mas, o que os vossos filhos absorverem na infância não se extinguirá nunca! O bom e o mau! E por isso, temos de ser muito conscientes nas escolhas dos programas televisivos. Faço um apelo a todos os pais mais ocupados para que não se distraiam, está em jogo o futuro dos vossos filhos.