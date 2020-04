Não levem o optimismo para a reunião

No momento que escrevo, ainda não se sabe se o Estado de Emergência decretado para durar até ao dia 17 de Abril, irá ser ou não renovado. Porém, sabe-se que as autoridades vão decidir na próxima quinta-feira, dia 9, se as aulas vão ou não ser retomadas em Maio próximo. Talvez por ser leigo nesta matéria, faz-me muita confusão esta urgência e por isso só peço, para o bem de todos nós, que a autoridade responsável que em 15 de Janeiro afirmou que o coronavírus não chegaria a Portugal, não faça parte dessas entidades que irão decidir a data da reabertura das aulas.