Não estão acima da Lei...

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal(DCIAP), justifica pela nobreza dos cargos públicos de Presidente da República e de primeiro-ministro, o impedimento de serem ouvidos sobre o vil roubo de armamento em Tancos. Perguntamos: Tendo o chefe militar do Palácio de Belém saído do cargo um mês após esta ‘bomba’ rebentar, a sua saída esteve relacionada com o imbróglio? Não sabia de nada? Nada revelou ao PR? Urge urgentemente (a redundância é propositada) que tudo seja desvendado e esclarecido, punindo com mão de ferro quem colocou as Forças Armadas numa situação delicada e deveras criticável... Doa a quem doer! O PM não foi informado de nada acerca desta melindrosa matéria pelo seu medíocre ex-ministro da Defesa?

O PR e o PM já disseram que ninguém está acima da Lei. Nem eles - de facto! Assim sendo, seria da máxima conveniência serem ouvidos para ajudar a descobrir este enredo que está nas mão da Justiça há tempo demais...

O DCIAP perdeu uma boa oportunidade para ter valor acrescentado à investigação,estando mal! Lamentavelmente.