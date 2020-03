Não está fácil

O Covid - 19 está a perturbar a estabilidade do mundo tal como o conhecemos e a atrofiar as nossas vidas.

A nossa fragilidade está a ser posta à prova.

A mundialização do vírus mostra como é imbecil reivindicar medidas contra a globalização.

O que podemos e devemos fazer é agir antecipadamente sem paninhos quentes.

O governo não pode, nem deve agir em função dos números que vão aparecendo. Tem de implementar medidas preventivas a tempo e horas, para combater a contaminação generalizada.

Alertar com pedagogia, firmeza na aplicação das medidas, informar com clareza, para não dar espaço à especulação e ao medo generalizado, é uma das formas para debelar o vírus.

As medidas do governo e das autoridades da saúde são fundamentais. Elas, não surtirão efeito, se cada cidadão não se convencer que pode ser um agente infeccioso ou um elemento essencial para travar a propagação do vírus.

Vem isto a propósito, da necessidade de cada um nós ter um comportamento civilizacional acima da média.

Ninguém é capaz de vencer este combate sozinho.

Todos precisam de ajuda de todos. Caso contrário, caminharemos para a destruição das sociedades tal como as conhecemos.

Carlos Oliveira