Não é alteração, já é crise climática

Milhões de jovens estiveram nas ruas a lutar pela salvação do Planeta. Não lhe chamem alteração porque já estamos em plena crise climática! Do Canadá à Nova Zelândia, 170 países foram mobilizados pela juventude. Juntaram-se adultos e crianças. Os mais novos são receptivos à mudança, através da consciência crítica. Estes impulsionadores têm sido criticados por adultos ignorantes, incutindo medo!

Ouçam-se detractores e cínicos com uma verborreia virada para trás sobre a notável jovem, Greta Thumberg.

Os negacionistas crucificam-na(!). O seu discurso na ONU foi brilhante e trumpistas e bolsonazis gozaram com as suas lágrimas. É preciso que a crise climática os atinja?! Esta tomada de consciência já é irreversível!

As catástrofes continuarão se o sistema capitalista se mantiver na galopante desigualdade de emissões de carbono.

São as maiores empresas que lançam para a atmosfera, mega-toneladas deste veneno. Urge mudar de paradigma, já!

Em Lisboa, a manifestação pela preservação e defesa do clima teve um mar de gente. Saiu do Cais do Sodré e já chegava ao Rossio enquanto a retaguarda iniciava a marcha. Milhares de cartazes traziam palavras de ordem,num deles lia-se: « É utopia [acções pró clima] srs. governantes? Utopia o car...!»

Para sermos cidadãos inteiros e activos temos de defender o ambiente, fazendo a nossa parte. Já é um avanço.

Não podemos deslocalizar-nos para Marte...!