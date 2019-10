Todos os dias passo na pena: a subir e a descer, encontro sempre pessoas a tentar atravessar a estrada. Como gosto de respeitar e ser respeitado, vou sempre de alerta para as passadeiras que existem nesta rua, não vá uma criança atravessá-la a correr. Mas ultimamente tenho encontrado pais que, levando os filhos pela mão, tentam atravessar a estrada fora da passadeira. Então esta semana foi a gota de água: a cerca de 3 metros de uma passadeira, encontrei um papá com a sua filha pela mão a tentar atravessar a estrada. O que fariam nesta situação? A sociedade precisa de regras para se orientar e ditam as regras que a passadeira é o sítio para atravessar a estrada (ainda por cima na pena que está cheia de escolas). No sentido contrário vinha um carro que parou em cima da passadeira (!!!) Para ceder a passagem a estes peões. Eu paro ou sigo?” - Perguntei-me. Mas recuso-me a permitir que este pai dê o mau exemplo à sua filha. Não quero mandar na educação de ninguém e cada encarregado de educação é responsável pelos seus filhos. Mas neste caso o meu exemplo de cidadania impõe-se: o sr. esteve mal e por isso digo e faço: não cedo passagem, não!