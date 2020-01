Não à violência sobre funcionários

Tem vindo a ser notícia na comunicação social, evidentemente pelas piores razões, a violência que tem vindo a ser exercida sobre, quer dos profissionais da função pública, quer igualmente sobre os profissionais de saúde, em especial, nas urgências dos hospitais, e como tal, logicamente não posso estar de acordo, com tais situações por parte, de alguns cidadãos, mais agressivos. Não venho, com esta missiva, de forma alguma, perante esses tristes acontecimentos, deixar no entanto de tirar o valor, de todos esses profissionais, que nos tratam “quiçá” da melhor maneira, reprovando, como tal, toda a violência que têm sido alvo, por parte de todos aqueles cidadãos mais agressivos, que de forma alguma deviam dar mais valor e reconhecerem, o esforço, que todos esses profissionais, que nos dispensam, em prol, de boas e úteis informações, e quer dos profissionais de saúde, que nos tratam do nosso bem-estar, muitas das vezes, com poucas condições para tal.

Mas, no entanto será contudo, que todos esses profissionais, quer, sejam da função pública, quer os profissionais de saúde, incluindo médicos, não são muitas das vezes, quando, ocupando os seus lugares, prepotentes em demasia e chegando a exageros extremos perante o comum do cidadão?

Um acaso, para que acha um pouco mais de reflexão e respeito de todas as partes. Ou não?

Mário Silva Jesus