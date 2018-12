Como tenho dormido muito pouco, e pensado muito, vou escrever o que me vai na alma.

Por força da pressão da União Europeia, nasce a Lei 68/2014 de 29 de Agosto.

Um grande passo em frente no que diz respeito à justiça da verdadeira profissionalização da carreira de Nadador Salvador Profissional (se é que se pode chamar carreira) após 129 anos de existência do ISN.

Infelizmente esta Lei, esta regulamentação não profissionaliza, não cria carreira nenhuma digna de se chamar carreira, não protege os interesses dos Nadadores Salvadores Profissionais, logo à partida digo que a mesma regulamentação não se pode aplicar em todas as regiões do País, as Regiões Autónomas por exemplo têm efectivamente uma fisionomia de praia totalmente diferente da Continental, uma muito maior afluência de turistas nas praias, todo o ano e a própria população local todo o ano vai a banhos.

Hora só por aqui já justifica Nadadores Salvadores Profissionais todo o ano nas praias das Regiões Autónomas, o problema é que ninguém olha para o Nadador Salvador Profissional como um investimento necessário como um agente de protecção civil, uns olham para nós como um custo e por isso agarram-se a uma Lei mal formada e pedem Edital de praia muitos deles nem para 3 meses, pois assim o resto do ano não têm nada que os obrigue a segurar as suas praias muitas delas com grande afluência todo o ano, outros olham para o Nadador Salvador Profissional como uma fonte de rendimento, que em 3 ou 4 meses chegam para ganhar dinheiro suficiente para todo o ano. Dos Nadadores Salvadores Profissionais da sua Carreira que de 3 em 3 anos fica em risco de perder ninguém quer saber, e ninguém quer saber porquê? Por um lado temos Nadadores Salvadores Profissionais que têm outra actividade profissional e olham para esta profissão como um extra, por isso não estão para se chatear muito, por outro lado ainda temos alguns miúdos estudantes que querem apenas ganhar um dinheirinho em 2 ou 3 meses para gastar, e estes também pouco se importam, sobram os Nadadores Salvadores Profissionais dos hotéis e de alguns Municípios, somos muito poucos e mesmo assim desunidos, não fazemos mossa... Ficamos dependentes da boa vontade política até que aja alguém com coragem de ver toda esta trapalhada à volta desta nobre profissão para tentar mudar alguma coisa.

É ou não possível legislar com diferenciação entre o Nadador Salvador Profissional que faz desta profissão uma profissão sazonal (estudantes, miúdos que apenas querem ganhar um dinheirinho no verão, Profissionais com outra actividade laboral que exercem para ganhar mais uns trocos etc etc), e entre quem realmente tem esta actividade como única profissão?

Faz sentido pressionar um profissional de 3 em 3 anos com um novo curso, sob pena de poder ficar sem profissão?

Faz sentido um Nadador Salvador Profissional com 20 ou 30 anos de carreira, tenha nem que seja 67 anos ter de fazer exactamente de 3 em 3 anos o curso como se tivesse 18 anos?

Seja Nadador Salvador, seja Nadador Salvador Coordenador ou Nadador Salvador Formador... Não interessa, de 3 em 3 anos pode ver esse ciclo interrompido, não conheço profissão nenhuma em Portugal assim.

E o acesso à reforma? Numa actividade tão desgastante, tanto psicológicamente como fisicamente, não será justo reduzir para os 55 anos o acesso destes profissionais à reforma?

Faz sentido ter uma comissão que emite os pareceres para os políticos legislar, e a composição da mesma ter incluído as associações e concessionários que são quem mais ganham anualmente com esta actividade? Não existe conflito de interesses?

E está Federação Portuguesa Nadadores Salvadores?

É o quê? Representa quem? Quais os interesses?

Formação, a maioria das escolas de formação, obedecem a um vasto e apertado conjunto de regras tanto burocráticas como físicas (licenciamento de piscinas etc etc) quem regula estas formações que vão sendo dadas por esse país, por essas associações e por essa Federação etc?

O País precisa dos Nadadores Salvadores Profissionais, a Rainha D. Amélia teve essa visão já em 1892, já os ingleses (por motivos comerciais é certo) antes dela tinham essa visão em Portugal... Um dia não serão coletes amarelo... Mas sim camisolas amarelas vestidas com grande Honra em Frente à Assembleia da República.

Estou a ficar cansado, ainda não, ao ponto de desistir mas estou a ficar cansado...

Carlos Morais

Nadador Salvador Coordenador