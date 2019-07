Música no Dia da Região

Sou músico. Sou professor de cordofones tradicionais e todos os dias transmito aos meus alunos o orgulho e a honra de ser madeirense e ter uma cultura tão rica como a nossa. Nem vou criticar o critério de escolha do artista para o concerto do Dia da Região: gosto da Carminho mas está lá a OCM, portanto, engulo e calo-me. A gota de água é ver a RTP 1 em direto do Funchal com música de [quase] tudo, menos madeirense. Muito respeito pelos colegas “Mariachi”, mas não concordo com esta escolha para o dia que se pretende que seja de todos e para todos os madeirenses. Porque o espanhol (ainda) não é a nossa língua oficial, nem tão pouco tem a haver com a nossa cultura. Da mesma forma que o dia nacional do México não apresenta bailinhos e xarambas nas suas televisões. Caro leitor, deixo a pergunta enquanto toma o seu café: é por falta de [qualidade] de músicos que “não estamos” na TV?