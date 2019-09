Museus fechados ao fim-de-semana

Embora um dos bastiões defendidos pelos senhores da Câmara Municipal do Funchal seja a Cultura, os museus ( por falta de pessoal) fecham as suas portas ao fim de semana !?!? Será que a todos nós madeirenses não nos assiste o direito de visitar os referidos com a nossa família ao fim de uma semana de trabalho? Até podíamos meter férias como os turistas, mas as crianças estão na escola por isso mais uma vez nos consideram madeirenses de segunda!!! Até para os turistas é mau, ficam limitados ao mercado e à cidade cujos cafés fecham cedo, só lhes restando os centros comercias! Lindo, imaginem que estes senhores não se preocupavam com a cultura da sua cidade!