Embora avesso a pirosices, como por exemplo a divulgação pública dos locais de férias, por vezes vejo-me obrigado a tal recurso como suporte aos fins que quero atingir. Assim, vou levar-vos até ao Museu Auschwitz que visitei há anos e que pensava que, depois de ter visto tantos filmes e lido alguns livros sobre este campo de concentração, não me iria emocionar daquela maneira. Ora, logo após ter passado por aquele portão de ferro forjado encimado com a frase “O trabalho liberta” confesso que à medida que a visita ia avançando, a vista embaciava-me com as imagens que via e o coração apertava-se com as explicações que os guias nos iam dando e em que a narrativa era tão real, como se tivessem sido personagens reais daqueles horrores vividos por seres humanos como nós. As câmaras de gás, os fornos crematórios, as celas com falta de higiene, epidemias, o muro dos fuzilamentos, as fotos, os óculos esmagados – sim, propositadamente esmagados - os objectos pessoais, o cabelo, o sabão feito da gordura dos corpos, as enfermarias para experiências médicas, as latas de produtos tóxicos, as listas, a contabilidade, etc.etc. Só visto. Uma das explicações que fixei naquela aula de história verídica, foi a ironia daquele campo de concentração ter sido liberto pelas tropas soviéticas cujos governos, o nazi e o comunista, terem estado aliados em pactos de não-agressão com divisória de territórios à mistura. Por tudo que vi e aprendi, o meu obrigado aos polacos por terem erigido um Museu para que as pessoas possam visitar e tirar dúvidas caso as tenham. É para isto que servem os museus. E agora, dando um salto até Santa Comba Dão, local onde a autarquia local pretende criar um Museu dedicado ao período em que Portugal viveu debaixo duma ditadura durante 48 anos, ditadura essa preconizada por um filho da terra, António de Oliveira Salazar, acho muito estranho que haja forças retrogradas, talvez com medo que o museu venha a mostrar algo que temam, vá lá saber-se por quê, chegando ao ponto de considerar “saudosista do fascismo”, a quem apoia tal iniciativa histórica, cultural e obrigatória. Pela minha parte, e se eu tivesse um passado antifascista como hoje parece que toda a gente tem, era o primeiro a apoiar essa obra esclarecedora para gerações vindouras e até para as actuais. Seja ela imparcial, verdadeira e sem receios de quaisquer espécies.