Venho por este meio pedir que tornem público uma situação que aconteceu recentemente na Cidade de Câmara de Lobos. A PSP local aproveitou-se da abertura oficial das festas de Natal, nomeadamente a chegada do Pai Natal para multar diversas viaturas, a minha inclusive. Em outras festas, como as festas de verão e do peixe espada, as viaturas ficam estacionadas em carga e descarga em cima de passeios etc e a PSP não multa pois é festa. Pergunto, agora não era festa? O evento também não foi organizado pela Câmara Municipal?? Onde está a diferença??? Depois estes senhores agentes querem ser “bem vistos” na sociedade quando procedem desta maneira. Uma autêntica vergonha.