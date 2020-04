Há quem sugira ao comentar as consequências globais da crise resultante da Covid19 que no pós-pandemia nada será como dantes sem que se perceba a razão de tal previsão. Será corrigido o sub-investimento crónico e as insuficiências na saúde a nível científico e na prestação de serviços que contribuiu para milhões de mortes? Será que os biliões gastos pela Rússia e EUA em misseis que transportam ogivas nucleares a velocidades hipersónicas, reduzindo cada vez mais o tempo e as possibilidades de corrigir um eventual erro que levará inexoravelmente à destruição mútua e global, serão canalizados para a saúde e pôr fim à extrema miséria e condições sub-humanas em que vivem milhões de seres humanos em África, na Ásia e nos campos de refugiados? Será que cidadãos e políticos dos países que constituem a União Europeia (UE) assumirão finalmente a irrelevância da UE no contexto global, as sua insuficiências fruto da dependência externa, e que a união económica que resultou do euro não é suficiente se não for complementada com uma união política capaz de potenciar sinergias mútuas entre os parceiros para assegurar a auto-suficiência da UE nos diversos setores da economia desde o primário ao industrial passando pela investigação e outras tecnologias? Será que irão acabar guerras como as do Iraque e Síria e outras onde o que está em jogo são interesses ditos estratégicos das grandes potências com total desprezo pelo real interesse das suas martirizadas populações? Será que a ONU deixará de ser uma organização à mercê dos vetos interesseiros das grandes potências para se tornar num verdadeiro fórum mundial de discussão e resolução dos reais problemas da humanidade? Será que agora em que se fala do momento zero da economia global se partirá para uma economia que priorize a sustentabilidade ambiental, a exploração sustentada dos recursos naturais e o erradicar da miséria? Se não houver solução para estas questões e mesmo que mude alguma coisa será para ficar tudo na mesma!