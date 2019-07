Mudar o símbolo do Benfica?

Acerca deste assunto vou ser parco em palavras, (no entanto reconheço, que eventualmente haja assuntos muito mais importantes no dia-a-dia dos portugueses, que podem e devem ocupar este espaço), sobre a mudança ou alteração que o presidente da instituição, está a equacionar, proceder no emblema do Sport Lisboa e Benfica.

Desde da sua data da fundação, que aconteceu a 28 de Fevereiro de 1904, inicialmente com a primeira designação do clube, cujo nome foi o de Grupo Sport Lisboa. O Benfica, tem sofrido ao longo dos tempos diversas alterações quer na sua denominação, quer nos seus símbolos (emblemas). Não vejo no entanto qual o motivo que leva o presidente desta enorme instituição a propor a alteração do símbolo do SL Benfica?

Ao longo da história do clube de Cosme Damião, que já conta com 115 anos, de vida e de alterações, não faz sentido, mudar um emblema que tem vindo a caminhar ao longo de várias gerações.

Não se deve alterar um símbolo, que é sem dúvida a imagem de qualquer instituição. Vamos a aguardar se na verdade, vai haver consenso entre a direcção e os associados.

Mário da Silva Jesus