Mudanças climáticas: negacionismo versus negacionismo

Há o aquecimento global. É um dado irrefutável. Mas é acientífico atribuí-lo a uma única causa, a civilização actual. Há outras causas, endógenas e exógenas ao planeta. Falando das causas endógenas, porque é que ninguém fala, é um tabu, do excesso populacional?

Das causas exógenas, a paleoclimatologia, estudo das alterações climáticas ao longo da história do planeta, diz-nos que os períodos glaciais alternam com períodos de subida da temperatura, entre as épocas glaciais. Assim, o actual período de subida da temperatura não pode, de modo algum, ser apenas atribuído ao nosso modelo de civilização, sob pena de a um negacionismo, o da subida das temperaturas, se opor outro tipo de negacionismo, o de negar os conhecimentos da paleoclimatologia que dá como naturais os ciclos opostos de eras glaciais e eras de aquecimento, por um lado.

Por outro, há as causas exógenas, que sempre existiram e continuarão a existir ao longo dos biliões de anos, per “omnia saecula seaculorum”, por todos dos séculos, ámen.

Entre essas causas exógenas à actividade humana estão mudanças na própria órbita do planeta, há os meteoros no espaço de encontro à Terra, a actividade sísmica e a vida da estrela que rege o nosso sistema solar. Ainda recentemente, cientistas descobriram que a atmosfera de um planeta exógeno estava a ser sugada pela própria estrela desse sistema, como um fêmea que devora as próprias crias.

Haja consciência, mas sem alarme. E para não haver alarme, é preciso conhecer os ciclos climáticos em milhões e biliões de anos e não apenas numa série centenária, muito menos decadal, muito embora a Oscilação Decadal do Pacífico, com um período de vinte anos, tenha influência no clima do nosso Planeta.

De qualquer forma, sejamos realistas: a população actual do Planeta desparecerá totalmente, até o final do próximo século - habitante por habitante – não de uma só vez -mas os seus descentes, os filhos dos filhos, ou até durante a vida dos nossos filhos, a geração “milienial” conhecerá a deslocação normal entre planeta e galáxias, em tipo de transporte simples como hoje ainda não somos capaz de antever, porque o mundo avança em progressão geométrica, em ritmo constantemente acelerado. Then, “Keep calm”.