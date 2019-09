Motorista da SAM cumpridor

Ontem, 8 do corrente,pelas 17H30, efectuei a viagem de Machico-Funchal no autocarro com a matrícula 46-18-MA, conduzido por um motorista muito comunicativo para com os passageiros. Junto à paragem de Machico,num resguardo ali existente, só serve para a época de inverno, de paragem fica muito a desejar, estavam 11 passageiros com destino ao Funchal, mandei parar assim como outros passageiros, sinal do motorista com o indicador direito que a paragem era cerca de 15 m mais à frente,até pensei que nos ia deixar por terra, na realidade existe uma paragem que ninguém vê, completamente tapada com uma chapa de passagem de peões, quem sabe é somente o motorista. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Machico, será que não viu ou foi informado? Olhe por aqueles que visitam a vossa cidade.

João Figueira