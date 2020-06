Morreu uma grande Mulher...

Faleceu dia 11 de Junho de 2020 UMA GRANDE MULHER, de seu nome Maria Conceição Pereira de 84 anos de idade, natural da freguesia do Seixal, professora reformada, no Funchal.

Hoje e de várias fontes apareceu nas redes sociais várias homenagens a esta mulher, em que deram algumas informações sobre a sua vida politica, profissional e literária dos últimos anos, mas Conceição Pereira, como a sua idade indica, já existia antes.

Nasceu na mais linda terra do Norte, a freguesia do Seixal, onde fez a quarta Classe, escolaridade mais que obrigatória na altura, pois deveria ser a 3ª classe. Filha de agricultores, que viviam daquilo que a terra amanhada por eles produzia e como a maior parte dos jovens dessa altura não tinham possibilidades de continuar os estudos, salvo fossem filhos de emigrantes. Cedo ficou sem o pai e passados alguns anos a mãe voltou a casar e nasceram mais três irmãos, duas raparigas e um rapaz. Conceição pereira não se conteve com a sua sorte. Rumou ao Funchal onde arranjou trabalho num escritório e resolveu continuar a estudar. Fez o 5º ano do Liceu e arranjou trabalho na Camara do Funchal. Começou a se preocupar com os irmãos. Aconselhou a mãe e o padrasto a venderem o que tinham no Seixal: a casa e os seus bocadinhos de terra. Foram todos viver para o Funchal. As duas irmãs e o irmão foram estudar, o padastro arranjou trabalho. Conceição Pereira começou a dar aulas, licenciou-se e foi professora do meu filho no seu 5º ano. As irmãs saíram da Madeira, uma regressou e outra continua fora e o irmão prosseguiu os seus estudos e licenciou-se em Matemática.

Dedicou-se à política, como toda a gente sabe. Foi deputada regional durante uma legislatura e manteve sempre um grande amor e carinho por tudo o que era do Seixal. Sempre que podia dava um saltinho à terra que a viu nascer. Gostava de falar com os seixaleiros e eu tinha a sorte de a encontrar com alguma frequência. Falavamos muito. Admirava-a tanto, como admiro todas as pessoas que se fizeram à sua própria custa, que subiram na vida a pulso, que gostava de apoiar quem necessitava, lutava pelas suas causas, pelos seus ideais político/sociais. Nunca se acobardou perante as contrariedades que lhe surgiram no seu caminho, nem a política abusiva do poder regional com resquícios de Salazarismo.

Foi uma mulher que sempre soube lutar e vencer. Foi uma mulher vitoriosa. Que fique o seu grande exemplo.

Curiosamente morreu no dia que fazia um ano em que tinha oferecido à Junta de Freguesia do Seixal, dois livros com dedicatórias diferentes e que se encontram à disposição de quem os quiser ler na sede da Junta.

À família, em especial às duas irmãs e ao irmão, os meus sentidos pêsames. Bem hajas Maria Conceição Pereira