Morreu o guru espiritual que trouxe o misticismo oriental

Richard Alpert nasceu em 1931, filho de um advogado de grande influência na vida económica e social do estado de Massachusetts, com quem teve uma relação difícil, enquanto o jovem Richard queria seguir psicologia, o pai queria que ele fosse médico.

A exploração de áreas do cérebro até ali desconhecidas começou a interessá-lo depois de acabar o doutoramento em psicologia na Universidade de Stanford, onde se tornou famoso pelas suas concorridas aulas com discursos proféticos.

Mais tarde, em Harvard iniciava uma das fases mais marcantes da sua vida: a experimentação com drogas psicadélicas que ele e outros médicos e académicos da altura viam como uma janela para zonas inexploradas do cérebro humano. Conheceu Timothy Leary, um investigador na área da psicologia clínica, uma década mais velho, e que tinha ficado famoso por escrever sobre a sua experiência sob a influência de cogumelos indutores de experiências psicadélicas no México. Leary tornou-se o maior defensor da utilização de drogas deste tipo na América para tratar quase todo o tipo de afectações do foro emocional. “Tens de sair da tua mente para entrares na tua cabeça”, era uma das frases de Leary, adoptada pela geração dos anos 60.

Os testes com LSD eram aceites e financiados por Harvard, e ambos estabeleceram uma espécie de clínica onde vários estudantes se tornaram cobaias. Ambos acabaram por ser expulsos da universidade, por ausências constantes e por passarem drogas a estudantes. Os dois continuaram a experiência fora de Harvard, mas só conseguiram desiludir-se com a droga e um com o outro.

Dez anos depois de iniciada a viagem alucinante, Richard Alpert parte para um outro tipo de viagem e desloca-se à Índia. Lá, encontra a paz espiritual permanente, que as drogas apenas lhe conferiam por algumas horas, com os ensinamentos do Maharajji, o guru espiritual que lhe deu o nome de Ram Dass, “Servente de Deus” em hindu. Regressado aos EUA, iniciou o seu percurso enquanto guru, escreveu livros, criou comunas, mudou a sua imagem, cortando as longas barbas e deixando o bigode e assumiu a sua homossexualidade, negando ser bissexual.

“Be Here Now” publicado em 1971, foi o livro que o eternizou, na procura de um significado mais abrangente para a vida, caminho que havia tentado encontrar através das drogas que experimentou, enquanto foi professor de psicologia em Harvard nos anos 1960. Um misto de análise sociológica e de guia para o futuro, “Be Here Now” serviu de “Bíblia da contracultura” na América depois da revolução hippie dos anos 60. Descrito como alguém que transformou os ensinamentos orientais, duros de seguir na sua génese, num espiritualismo para consumo interno, uma espécie de filosofia oriental americanizada, pouco ameaçadora, nada dogmática, positiva e jovial; uma mistura de abordagens com receitas reconfortantes ainda que vagas.

Os seus livros foram manuais de comportamento para a geração americana dos anos 60, que na ânsia de se libertarem das normas, dos dogmas e de toda uma tradição que queriam renegar, tomaram para si como referência a novidade da auto-ajuda, da meditação e também do que hoje conhecemos como mindfullness.