Momento de parar mas parar mesmo...

A mim parece-me que o país tem de parar mas parar mesmo, 10, 15, 20 dias, sei lá. As pessoas têm de sair das ruas, os contactos sociais quase a zero. Serviços e repartições fechados, abrir unicamente o essencial e com o mínimo de pessoas, acessos aos supermercados limitados. Há que quebrar a cadeia de contaminação. Está em causa a nossa sobrevivência. Já se sabe que o vírus aguenta muito tempo no exterior, daí ser importante que se permaneça em casa. Se as pessoas não andarem por aí a contaminar tudo o que tocam os vírus que estão nos corrimões, maçanetas de portas, mesas de cafés e restaurantes vão acabar por se inativar. É preciso posições musculadas de uma vez e não a conta gotas como se está a ver no país todo, é necessário parar e parar já, tenha o custo que tiver porque nada é mais importante que a nossa vida e a dos nossos filhos. Os governantes que tiverem a coragem de fazer isto vão entrar na história como alguém que fez o que tinha de ser feito, não é altura de fazer política nem politiquices, é altura de agir aprendendo com os que estão a conseguir e não de seguir pegadas dos que minimizaram esta ameaça...

Sidónio Faria