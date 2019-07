Há vários anos que não vinha a Região. Fiquei bastante surpreso com o que vi.

Todos sabemos que o modelo económico até 2008/09 era baseado em duas principais indústrias: Construção e Turismo. Se a construção era baseada em altos favorecimentos, corrupção, compadrio, trabalhos a mais propositadamente, jantaradas onde se combinavam quem ficava com o que, e sendo uma industria sem qualquer sustentabilidade económica financeira; a hotelaria, por seu lado e mesmo com alguns excessos, continuou o seu caminho de forma mais ou menos sustentável. Naturalmente que a construção estoirou com a crise financeira e quando eu pensava que a região se iria renovar, principalmente ao nível do seu modelo económico, qual o meu espanto quando chego aqui e vejo que neste momento apenas o Turismo serve como principal indústria na Região. Uma região como a Madeira não pode ter apenas uma indústria, por muito resiliente e boa que seja. E não pode por varias razoes, mas pensemos apenas numa razão: imaginemos que existe um grande acidente no Aeroporto da Madeira e depois se estuda a perigosidade dos ventos na Região!!

Mas quando eu falo nisto na região as pessoas continuam-me a dizer que a Madeira e uma região ultraperiférica, longe de tudo, custos elevados de transporte (mais vale nem falar no compadrio desta parte!!!), etc. e dizem que mais nada se pode fazer na região a não ser o Turismo!!

Pois eu não concordo de todo que isso seja verdade. Existe algo que hoje tem custos residuais de transporte independentemente de onde se vive – tecnologias da informação. Por isso a questão é: porque não existe uma outra indústria sustentável e altamente lucrativa na região como empresas de programação, web designers de ponta, inteligência artificial, analistas de grandes dados, ciber segurança, etc. etc? Porque??? Porque não temos parques industrias com apenas empresas altamente qualificadas e tecnológicas? Porque não atraímos professores de topo para cursos nestas áreas na região? Porque não incentivamos profissionais altamente qualificados nesta área a virem viver para a Região – providenciando incentivos fiscais, creches de borla, etc. etc ?

Existe alguém a falar disto nestas eleições? Existe algum partido com uma estratégia bem definida e concreta sobre este novo pilar de desenvolvimento económico?

Sim, é possível fazer diferente e desenvolver uma nova indústria que não será sujeita a compadrio, corrupção, e que poderá competir a nível mundial. Contudo, este modelo económico não interessa aos senhores da corrupção e do compadrio porque eles não vão poder meter a colher e quem vai lucrar será o povo!!! Por isso... nada se faz!! O povo que se lixe!!

Daqui a 10 anos a Madeira será uma das regiões mais pobres da UE se se continuar a apostar apenas no Turismo e não nas tecnologias da informação!! Está escrito, espero estar errado!