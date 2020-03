Modalidades do CSM

Tenho um amigo no trabalho que é do clube da Choupana e que gosta de mandar as suas bocas. Esta semana lá tenho levado com o ‘Braga por um canudo’ mas juntou alguma coisa que eu não percebi. ‘Então o Marítimo continua a ter modalidades como nenhum outro, parabéns. Agora foi a pintura e por pouco não foi a electricidade’. Confesso que fiquei sem perceber patavina. Perguntei a um dirigente que é meu conhecido para me explicar mas ele disse nada saber, o que sinceramente não estranhei. Perguntei a outro amigo que é funcionário do clube que se limitou a sorrir e a dizer que não podia explicar. Pintura? E a electricidade foi recusada? Alguém consegue explicar?