Mobilidade é liberdade! O Alcatraz-comum tem uma invejável liberdade, não existe ilha que o aprisione, o Gaivotão-Real, tem aquela mobilidade, que qualquer ser humano, ilhéu, gostaria de ter; liberdade total. De sair e voltar sempre que lhe dá na telha: tem asas, e é assim que os madeirenses querem para a mobilidade, ferry o ano todo, assim como, “asas” subsidiadas ao abrigo do direito constitucional sobre a descontinuidade territorial, aliás Portugal ainda detém a soberania das ilhas, somos autónomos, será que teremos de suspender a autonomia por seis meses, para resolver estas questões, mas o nosso maior problema, é que autonomistas, verdadeiramente convictos a governar, são poucos ou nenhuns. A RAM está sujeita à chantagem política nacional decorrente da força política que é governo, algo intolerável e inadmissível. O povo das ilhas não pode ser sujeito aos “azeites” de quem governa. Mas pior, na ilha quem nos governa, contribuí para mais e pior isolamento, um governo que serve os interesses monopolistas de um grupo; que não passa de um traidor á causa da mobilidade e que do orçamento regional e ao que parece do nacional quer ser o único encher a mula, os mesmos aos quais interessa-lhes fazer-de-conta que são autonomistas; defendem, sim, uma autonomia virtual, a que lhe enche e engorda a conta bancaria, e confere sustentabilidade aos seus “negócios”, totalmente dependentes do orçamento regional. Um governo que justifica a sua inércia e manhosa preguiça em negociar directamente com outros operadores, justifica de forma pueril com os “entraves” impostos pelo governo central: ainda se armam em autonomistas. A resolução dos problemas de isolamento, e de mobilidade, passam, por elegermos governantes sérios e empenhados, autonomistas convictos, defensores da nossa identidade e da portugalidade no atlântico, é inaceitável, que cá e lá, na saudosa metrópole, se continue a adiar uma resolução que contribua, para o desenvolvimento da RAM e de Portugal.

Jose Edgar Marques da Silva