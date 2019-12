Minuto 600 – no melhor pano...

O ‘Minuto 600’ é uma rubrica muito bem feita, tanto na RTP Madeira como na Antena 1 Madeira. Um espaço que vale, muito mais, que um minuto! Só que, no melhor pano cai a nódoa... Por esta, entenda-se a falta de rigor no ‘Minuto 600’ de 23 deste mês - ainda antes da ‘Noite do Mercado’... - ouvido na Antena 1. “O Clube Desportivo Nacional nasceu em 1910...” – alto e pára o baile! Esta é uma informação errada. Como facilmente se constata até pela pena de próprios alvinegros – dos vivos, talvez o filho desse grande conhecedor da História nacionalista, Osvaldo Pestana, Ricardo, possa ter documentação que sustenta o que escrevemos. Mas basta ler Raúl de Freitas, sócio fundador nº 3 dos nacionalistas, no livro das ‘Bodas de Prata’ da então AFF: “Em 1910 um grupinho de miúdos (...) foi convidado pelo Grupo Sportivo do Ateneu Comercial a formar o seu [seu, do Ateneu] Team Infantil”. O que aconteceu. Só dois anos depois, em 1912, esse grupo abandona o Ateneu e passa a chamar-se ‘Nacional Sport Grupo’. Como aliás, este DIÁRIO documentou na edição de 3 de Dezembro de 1985.

Já agora, porquê o 8 de Dezembro como dia do aniversário? Simples: esse é o dia da fundação do Ateneu Comercial do Funchal (8 de Dezembro de 1898).

Lamenta-se, pois, a falta de rigor do ‘Minuto 600’ de 23 de Dezembro na Antena 1. E logo numa matéria que dirá muito ao presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, antigo presidente da Assembleia Geral do Clube Desportivo Nacional. Colectividade histórica, centenária, mas... nascida em 1912.