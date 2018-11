Meu querido Porto Santo

A Câmara do Porto Santo com a conivência do Governo Regional suspendem o PDM para a contrução de um monstro paisagistico na estrada do Penedo , na zona do Centro de Saude.

O objetivo é o novo Pingo Doce.

Ou seja , de que serve o PDM?

Aquela zona não está vocacionada para esse tipo de construção e atividade, e o mais facil é suspender o Planeamento devidamente estudado, discutido e aprovado.

A entrada da cidade vai ficar com um monstro de construção nada apelativo a uma Ilha que se diz querer ser ecológica. Ser Eco significa muito mais que colocar a circular 30 carros elétricos , sem apoios para que a populacão possa comprá- los. Ser uma Ilha Eco implica uma série de condiciionantes e apoios na energia, no trânsito, taxar a entrada de veiculos no Verão, implantar avtaxa turistica para o ambiente, na recolha seletiva do lixo, nos limites de construção, no planeamento urbanistico, na zona de bares e ruido, etc. etc.

Afinal, que Porto Santo querem?

Agora querem um monstro de construção na zona nobre da cidade, em vez de , com coragem, dirigir esse Pingo Doce para a zona central e descentralizada da ilha, no parque industrial com espaço e bons acessos, evitanto, o caos urbanístico e o trânsito afunilado junto à estrada de acesso ao porto e ao centro de saude.

Tenham juizo e coragem

Sejam coerentes

Nao destruam o Porto Santo