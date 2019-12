Merecemos Clube Desportivo Nacional

A instituição Clube Desportivo Nacional acabou de completar 109 anos de existência. Uma escola de valores, uma vida ao dispor dos jovens desportistas madeirenses, hoje muitos inseridos com mérito nas diversas áreas da sociedade madeirense. O passado deste clube merece ter um pavilhão, onde os seus atletas possam praticar as suas modalidades desportivas e recuperemos as modalidades coletivas tradicionais. Anunciado o futuro pavilhão do CDN na zona do Tecnopolo, começaram as vozes discordantes, sempre no sentido de queimar o que está ao seu redor e não deixar o nosso clube evoluir e estar cada vez mais enraizado na juventude desportiva madeirense. Outros possuem as tais instalações com multiusos, mas querem abarcar mais do mesmo eliminando as outras instituições. O anúncio foi público; faço um apelo aos Órgãos Socias do CDN para estarem atentos, não desmoralizarem e estarem unidos em prol desta grande instituição. A nossa direção com este novo projeto seja capaz de reunir uma equipa multidisciplinar para que o nosso pavilhão posso rentabilizar com espaços a prática dos nossos jovens da ginástica, ténis, padel, futsal e andebol. O Clube Desportivo Nacional vai ter um futuro risonho apesar dos entraves constantes, mas perante as palavras públicas desse grande governante Dr. Miguel Albuquerque o nosso pavilhão na zona da Penteada, perto da Universidade da Madeira vai ser uma realidade. Sempre Clube Desportivo Nacional ao caminho dos 110 anos.