Mau serviço dos CTT

Porque razão as encomendas/ cartas registadas que nos são endereçadas não são entregues nas nossas residências ou nas direcções para as quais foram remetidas ? Tenho conhecimento de várias situações em que o carteiro deixa na caixa do correio um Aviso para nos deslocarmos à loja dos CTT da nossa zona para levantar a encomenda pois passou na residência e ninguém lhe abriu a porta. Mentira !!!! Tenho situações em que está sempre gente em casa e portanto receberiam de bom grado a encomenda/ envelope. Julgo ser mais fácil (não tem de assinar e portanto poupa tempo) para o carteiro deixar o aviso e não ter que levar a encomenda/carta registada e o interessado que a vá buscar à loja penalizando-o e enchendo as lojas dos CTT de gente quando sabemos que a redução de funcionários nessas lojas é bem visível mas o Carteiro está pura e simplesmente se marimbando para o facto. Isto chama-se MAU SERVIÇO!! Não digo que todos assim procedam mas infelizmente há exemplos de mais a comprovarem este mau serviço. Dizem-me para reclamar mas de que vale? Os CTT deviam controlar os seus serviços e não deixar que situações destas se vulgarizem . Obvio que depois é ver o caos que muitas vezes acontece nalgumas lojas atulhadas de gente que nem deviam de lá estar prejudicando o serviço e de quem efectivamente tem de lá ir. Por mais céleres que os funcionários das lojas sejam não conseguem evitar filas de gente. Ainda por cima sabem perfeitamente que muita gente que lá está deve-se ao mau serviço que outros colegas ( carteiros) prestaram. Espero sinceramente que os CTT voltem aos níveis de serviço que durante muitos anos nos habituaram. De há uns anos a esta parte tem sido um desastre. Oxalá os verdadeiros profissionais consigam convencer esses colegas que prestam este mau serviço que só dão má imagem à sua empresa.

José Alberto Vieira