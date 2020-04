Matemática simples

Ao longo destes dias temos assistido um assunto que nunca deveria ter se tornado num assunto especialmente tendo em conta esta nova realidade do COVID-19. Eu próprio nem devia perder o meu tempo nisto. Falo da discrepância da contagem de infetados entre a DGS e o IASaude. Imaginemos o seguinte cenário: O João é casado com a Joana e tem dois filhos: a Joaninha e o Joãozinho, sendo que este último vive numa residência universitária. O Manuel é casado com a Manuela e tem um filho Manuelzinho que também vive na mesma residência universitária do Joãozinho. A família toda do João está infetada. O Manuel e a sua mulher não estão infetados mas o seu filho Manuelzinho está.Como o IASaude contabiliza os infetados: 3 infetados na casa do João, 2 infetados na residência universitária e 0 infetados na casa do Manuel. Faz sentido, não é? Não há como enganar.Como a DSG contabiliza os infetados:4 infetados na casa do João. 1 Infetado na casa do Manuel e 0 infetados na residência universitáriaPortanto, o João está preocupado pois não esperava ter tanta gente infetada na sua casa. O Manuel e a Manuela estão assustados porque achavam que estavam em segurança e afinal 1 deles está infetado. E na residência universitária a festa continua porque ainda ninguém está infetado. Ou seja, baralhou tudo.Posto isto, pergunto: Faz algum sentido contabilizar desta forma?