Matança do porco no Estreito de C.Lobos

O D.N. de 9 de Dezembro traz uma reportagem sobre um grupo de quatro elementos que nesta quadra tem-se dedicado à matança de porcos da freguesia do Estreito de Cªde Lobos. Os seus serviços, segundo testemunhos dos mesmos, têm sido muito procurados, inclusive, pela denominada” confraria das carnes”.” Em casos particulares e de portas a dentro”, como destaca o D.N., explicam os ditos cujos, com pormenores arrepiantes, (pelo menos para mim) que amarram o pobre animal indefeso e não contentes com isso,atam-lhe o focinho, impedindo-o de gritar. Algo que é horrível, pois além da dor provocada no animal pela morte à facada, ainda o impedem de dar largas à sua dor...Horrível...

Defendem a Tradicão”, claro, ainda mais quando o negócio é chorudo. É um negócio da China, como se costuma dizer, pois é só a facturar. Ainda ontem, falando com um amigo que é empresário, este referia ter a inspecção a fazer-lhe visitas frequentes, apesar, de pagar todos os impostos inerentes ao negócio, que está licenciado para o efeito.

A tradição dá muito jeito a alguns e tem muito que se lhe diga .Quando vier a propósito, contarei uma história, que me contava o meu avô,quando eu era criança.

Mas por agora,venho exigir às entidades competentes,que sejam céleres a vistoriar estas ilegalidades. Além de se fazer do Natal e do nascimento de Cristo um autêntico massacre de animais, estamos a colocar em situação de grande injustiça, todos aqueles, que para terem os seus negócios pagam os impostos exigidos. Fiscalização e já é o que se pede!

E a todos os que eventualmente assistirem a actos desta natureza, por favor, denunciem sem medo, telefonando às entidades competentes, pois, também tenho conhecimento de estas actuarem quando existem denúncias. É tempo de evoluir e todos podemos e devemos fazer algo para acabarmos com este tipo de barbaridades.

A Festa do Natal foi feita para a celebração do Nascimento de Cristo é a Festa da Vida e não a Festa e Massacre de seres sencientes e indefesos.

Lucília Ferreira