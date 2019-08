Marcelo e magistrados

Sempre fui e continuarei a ser um apoiante do nosso Presidente mas não consegui entender os motivos porque deixa para a próxima legislatura a resolução do agravamento das disparidades de vencimentos entre magistrados, e outros quadros de servidores da República.

E, não consigo entender também porque o PSD foi, segundo o que li, o unico partido que votou contra a aprovação do diploma.

Será que as divergências entre os dois Marcelo e Rui Rio, foi a razão porque foi aceite, pelo Presidente a aprovação dos aumentos?

Este facto também mostra que é totalmente irrealista por parte de Marcelo tirar força ao PSD na situação em que este se encontra. Atacado por todos os lados pela luta que Rui Rio tem empreendido para tentar alterar o status quo que se vinha vivendo no Partido, onde meia dúzia de individuos tentavam condicionar a todo o tempo as medidas de que tanto carecem primeiro os partidos, já para não falar de muitas outras de que a sociedade carece.

Embora ninguém tenha hoje quaisquer dúvidas de que o nosso Presidente é cada vez mais um homem de esquerda, convém que não exagere neste princípio de Século.

Mas como não sou o nosso Presidente não sei a que se deve a medida nem outros motivos que poderiam ter levado a esta decisão.

A que mais me preocupa tem a ver com a Saúde do nosso Presidente que parece ter um desempenho diferente do que tinha quando iniciou o mandato, agora vejo o nossio PR mais calmo nos seus aparecimentos públicos sem aquele afã de todos beijar, selfar e sei lá que mais.

Não tenho nada contra estes procedimentos, eles não matam mas moem, pelo que temo que haja qualquer situação de saúde com o nosso Presidente que obrigue o mesmo a por um travão na sua acção Presidencial e a deixar para outros a resolução de assuntos melindrosos mas muito importantes para todos nós.