Maratonas no Funchal

Sr. Nobílio Henriques, o “sr.” criticou negativamente a organização da maratona, meia maratona e mini maratona do funchal, dizendo uma grande asneira, (que em nada beneficiou a região?). O “sr.” está totalmente enganado. Veja-se, sabe, de quantos países, vieram atletas participar nestas provas? Não sabe! Esta prova foi organizada para acontecer num domingo, tal como acontece, nas maiores partes dos países, em todo o mundo, mas o “sr.” acha que na madeira, não pode acontecer. Eu, participante neste tipo de provas, já saí da madeira, mais que uma vez para participar em maratonas, sendo que a ante-penúltima, foi a maratona de lisboa, em outubro de 2018, onde a prova se inicia em cascais e termina em lisboa, cujo percurso da prova é totalmente fechado. Mais, este tipo de provas, faz-se já em todo o mundo e as pessoas aceitam, aqui, o “sr.” e outros como o “sr.”, só sabem abater o que de bom se faz pelo desporto. Aqui, nesta ilha “superior”, critica-se sempre negativamente, quando o desporto envolve, quer seja ciclismo ou atletismo, mas quanto ao automobilismo, onde se fecha o centro da cidade do funchal, por dois dias, sempre à quinta ou sexta feira, no final de julho ou princípio de agosto, ninguém diz nada, nem mesmo o “sr”, nesses dois dias, são sempre dia de trabalho, onde vejo pessoas a atravessar a cidade toda, mas pelos vistos, está tudo bem, porque é para ouvir motores a roncar... Pessoas como o “sr.”, deviam ficar caladas, boca fechada, não entra moscas (dito popular). Na próxima vez, que houver, nesta cidade (Funchal), não saia de casa, fique no sofá, é um favor que faz.

João Fernandes