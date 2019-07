Manifestação catalã

No dia 2 de Julho, coincidindo com o início do novo Parlamento Europeu, dezenas de milhares de catalães deslocar-se-ão a Estrasburgo para se manifestarem. Vamos exigir que os nossos representantes catalães, eleitos por 2 milhões de pessoas, possam ser deputados europeus, o que a Espanha está a tentar evitar. São eles o legítimo presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, o vice-presidente Oriol Junqueras e o conselheiro Toni Comín, que foram depostos ilegalmente pelo Governo espanhol porque o Governo catalão organizou um referendo de autodeterminação, no qual votaram 2,3 milhões de catalães. Esse referendo queria pressionar o governo espanhol a organizar um referendo comummente aceito, como o realizado na Escócia e no Quebec. Porém, o governo espanhol, temendo que a opção pela independência vencesse, não o quis permitir. Então, como visto por todo o mundo, mandou a polícia atacar os eleitores. E depois manipulou a justiça para encurralar o movimento independentista e acusar os detidos de rebelião violenta com penas que vão até 25 anos de prisão. É por isso que alguns dirigentes catalães, como Puigdemont e Comín, decidiram deixar a Espanha e colocar-se nas mãos da justiça europeia (belga, alemã e inglesa), certos de que a justiça espanhola os condenaria, mentindo que tinha havido violência. Junqueras, que se encontra em prisão preventiva há quase dois anos, será previsivelmente condenado a muitos anos de prisão, apesar de, no julgamento televisivo, ter sido confirmado que só houve um crime menor de desobediência que nem implicaria prisão. Com efeito, o facto de se poderem tornar deputados europeus permitir-lhes-ia evitar a vingança do sistema judicial espanhol graças à imunidade parlamentar. Em 2 de Julho, realizar-se-à a maior manifestação jamais vista perante o Parlamento Europeu. Precisamos que a Europa compreenda que já não se trata de um assunto interno espanhol, mas sim de um conflito europeu, e que se implique para impedir o jogo sujo da Espanha. Queremos um referendo.